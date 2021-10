Perearst Madis Veskimägi koroonakriisist: „See, mis on juhtunud ja tulemas, on ületanud ka halvemad kujutlused.“

Foto: Erakogu

Kolm kuud tagasi tegi perearst Madis Veskimägi videoüleskutse, sest kõik märgid näitasid koroona III laine saabumist. „Kutsusin tõsimeeli patsiente ja perearste-pereõdesid aktiivselt koroonavaktsineerima. See, mis on juhtunud ja tulemas, on ületanud ka halvemad kujutlused,“ kirjutab ta ühismeedias ja annab ka soovitused, kuidas peaksime käituma, et seljatada koroonakriis.