LUGEJA KÜSIB: kuidas menopausi ajal näonaha eest hoolitseda? 

Menopaus saabub enamasti 50aastaselt. Kaasnevate hormonaalsete muutuste tõttu vaata üle ka näohooldusrutiin, sest östrogeeni ehk naissuguhormoonide taseme languse tõttu kaotab nahk vett ja muutub kuivemaks. Samuti aeglustub kollageeni tootmine ja tõuseb naha pH. See tähendab, et nahk muutub tundlikuks ja on vastuvõtlikum põletikele, löövetele ja kortsude tekkele.