KOROONA ON ERAKORDSELT VASTIK TÕBI! Vaktsineeri, et kaitsta ennast, lapsi, nõrga tervisega inimesi ja meditsiinitöötajaid 

Teine küsimus, mis on painanud ka minu lähedasi, on vaktsiinide pikaajaline mõju. Kas ei või juhtuda, et mõne aasta pärast avastame mingi ootamatu kõrvaltoime, mis on märksa ohtlikum? Pean seda äärmiselt ebatõenäoliseks.

Foto: Martin Ahven

Jah, kui eesliini töötajad esimesi vaktsiine said, oli meil andmeid mõnekümne tuhande inimese kohta, ning isegi siis võisime olla üpriski kindlad vaktsiini ohutuses, sest vaktsiinide 200-aastase ajaloo jooksul pole kunagi tuvastatud olulist kõrvaltoimet, mis poleks avaldunud kahe kuu jooksul. Väga haruldastel juhtudel – nagu oli näiteks nõrgestatud lastehalvatuse vaktsiini puhul, mida meil enam ei kasutata – võib kõrvaltoime avalduda alles siis, kui vaktsineeritud on miljoneid inimesi. COVID-vaktsiine on tänaseks manustatud üle 6 miljardi annuse.

Euroopa majanduspiirkonnas ja Ameerikas, kus peaasjalikult kasutatakse Eestis levinud mRNA-vaktsiine, on vaktsineeritud ligi 400 miljonit inimest. Ka noori on vaktsineeritud kümneid miljoneid. Võime päris suure kindlusega väita, et tänaseks teame kõiki olulisi mRNA-vaktsiinide kõrvaltoimeid. Sama kindlusega ei saa me seda väita COVID-19 kohta, mis on vaktsiinist märksa komplekssem ja ajas muutuv organism: viiruse pikaajalisi mõjusid avastame veel mitmeid aastaid, kui mitte aastakümneid.

Aga tõhusus?

On see vaktsiin siis ikka nii hea, kui lubatakse? Andmed ju näitavad, et ka vaktsineeritud nakatuvad. Jah, tõsi on, et ka vaktsineeritud on nakatunud ning mõned on ka haiglasse sattunud ning päris 95% tõhusust kõikides eagruppides me lubada ei saa. Kohati näitab riiklik statistika, et isegi kolmandik haiglaravil viibijatest on vaktsineeritud, kuid võtmesõnaks on siin eagrupp. Kõige sagedamini satuvad haiglasse vanemaealised. Fakt, et selles eagrupis on ka vaktsineeritute osakaal kõrgeim, tähendab, et paratamatult satub absoluutarvudes ka vaktsineerituid rohkem haiglasse ning seepärast tuleb vaktsiini mõjusid hinnata eagrupi sees.

Selleks pole vaja kaugemale vaadata Eesti enda Krista Fischeri analüüsist Terviseameti andmetel. Nagu näeme, siis on ka 80+ eagrupis vajadus haiglaravi järele madalam vaktsineeritute seas ning tõenäosus põdeda COVIDit raskelt enam kui kaks korda madalam võrreldes vaktsineerimata inimestega. Seos püsib või on tugevamgi veel nooremates eagruppides.