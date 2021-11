LUGEJA KÜSIB: kas külm ilm teeb tõesti haigeks? 

Vastab Confido lastekeskuse pediaater-allergoloog Mari Just: „Külm ilm iseenesest kedagi haigeks ei tee, kuid niiskel ja külmal perioodil levib viiruseid rohkem kui soojadel ja kuivadel kuudel. Seetõttu on tugev immuunsüsteem sel ajal väga oluline. Samas oleme kõik kuulnud, et jalad ei tohi märjaks saada või külmetada. See on tõsi, sest samal ajal, kui keha peab tegelema temperatuuri hoidmise või tõstmisega, ei saa see efektiivselt tegeleda viiruste tõrjumisega. Samuti võib olukorras, mil jalad saavad niiskeks ja jahtuvad maha, külm mõjutada hingamisteid ning kurgu- või mandlipõletik on kerge tekkima.