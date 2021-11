Eesti mets saab maskide ja testidega ühes kuus 13 341 puu võrra rikkamaks 

Medifum on juba eeskujuks teistelegi ettevõtetele, kes tahavad loodusele midagi tagasi anda. Medifumi kontor ja ladu töötavad täielikult roheenergial ning tulevikus on plaanis kasutada vaid kliimasõbralikke pakendeid.

Ettevõtte suurem eesmärk on muuta järk-järgult ka teised tooted ja tootekategooriad kliimasõbralikuks. Samuti hoiab Medifum silma peal oma digitaalsel jalajäljel: näiteks kompenseeritakse iga ilmuv uudiskiri puude istutamisega.

Koostöö tulemus ja klientide huvi loodussõbraliku tarbimise vastu on muljetavaldav. Medifumi klientide ja Makeitnuetrali abiga istutatakse oktoobrikuu koostöö eest Eesti metsadesse 13 341 uut puud. Kogu koostöö eest on praeguseks kogunenud 19 258 puud, mis ootavad istutamist.

Novembri eest tuleb kokku tõenäoliselt veelgi rohkem puid, sest juba praegu liigutakse tempos 1000 puud päevas.

Hetkel on Makeitneutralil broneeringus 2 miljonit taime ja kevadel on plaanis need ka mulda istutada.

Üks tellimus, üks puu

Makeitneutral on võtnud oma südameasjaks hoolitseda selle eest, et iga ettevõte saaks äri teha nii, et tellimused ja teenused liiguksid klientideni võimalikult süsinikuneutraalselt ja metsa-positiivselt. Üks osa koostööst seisneb selles, et Makeitneutrali koostööpartnerid pakuvad oma klientidele võimalust istutada iga ostu või tellimuse kohta Eesti metsa juurde üks puu.