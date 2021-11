DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas mobiiltelefon võis tekitada kätele ekseemi? 

Mobiiltelefonil pole nii tugevat elektromagnetvälja, et tekitaks nahakahjustust. Küll aga võis töö olla seotud kemikaalidega, millele nahk tundlik, või on tegemist allergiaga mõne keemilise aine suhtes. Kindaid oleks pidanud kasutama, aga nüüd tuleb konsulteerida nahaarstiga, kes otsustab, kas on vajadust pöörduda allergoloogi poole ja vastavad allergiatestid teha.