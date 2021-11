Perearst Madis Veskimägi koroonast: „Väidetakse, et haigust põetakse kergelt. Aga kust tulevad sajad intensiivravi vajavad haiged?“ 

Perearst Madis Veskimägi kirjutab ühismeedias, et kahjuks pole võimalik viirust maha lüüa nagu tüütut sääske, kuid meil on teadmised, kuidas sellega toime tulla ja elada edasi võimalikult väikeste kaotustega. „Rõhutan – ei ole ühte ja ainsat võtet haiguse ärahoidmiseks, kõik on oluline,“ kirjutab perearst. Aga tema sõnul on näha selget vahet, kas inimene on vaktsineeritud või mitte.