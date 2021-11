LUGEJA KÜSIB: miks arstid soovitavad tarkusehambad välja tõmmata? 

Tarkusehambad lõikuvad viimastena tavaliselt 17.–25. eluaasta vahel. Ehkki nime järgi võiks eeldada, et tarkusehammas olulisi probleeme ei tekita, on olukord risti vastupidine. Sageli ei mahu tarkusehammas õigele kohale ära või kasvab viltu. Siis lükkab see trügides teisi hambaid õigelt kohalt ära või tema areng peetub ja hammas jääb lõikumata. Kui esimesel juhul võib tarkusehammas naaberhammast ja selle juurt või luud kahjustada ning seeläbi hambareas defekte põhjustada, siis peetunud hambasse tekkiv valulik põletik põhjustab terviseprobleeme.