UUS VAKTSIIN ON TULEKUL! See võib sobida ka neile, kes ei saa varasemaid kasutada 

Meil on juba olemas mitu toimivat vaktsiini ja nende puudust ei ole. Miks on oluline tuua turule veel uusi vaktsiine? „Mida rohkem on saada efektiivseid vaktsiine, seda suurem hulk inimesi saab raske koroonahaiguse vastu kaitse,“ põhjendab Ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla. „Samuti on valik suurem neile inimestele, kes ei saa kasutada teatud tüüpi vaktsiini näiteks allergia või muude vastunäidustuste tõttu.“