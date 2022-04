HAIGUS ARENEB AEGLASELT: see viirus tekitab maksas salaja palju pahandust!

Maks on aga meile eluliselt vajalik organ, millel on tähtis roll ainevahetusprotsessis. Et oma tervist viiruse suhtes kontrollida, võib pöörduda oma perearsti poole. Hepatiit on palju pahandust tekitav viirushaigus, mis kahjustab maksakudesid. Seda põhjustavad A-, B-, C-, D- ja E-hepatiidi viirused, kuid ka muud mürgised ained, ravimid, maksa tekkiv rasv ja muu. Hepatiidiviirused võivad olla süüdi ka pahaloomulise maksakasvaja tekkes.