JÄLLE UUS VARIANT! Teadlased hoiatavad koroonaviiruse eriti ohtliku tüve eest, mis võib olla veel hullem kui delta! 

Seni on variandist, mida kutsutakse Nu, leitud küll vaid 10 juhtu kolmes riigis, kui see variant on teinud mitmed teadlased väga murelikuks, sest sellel võib olla väga suur võime nakatada rakke ja levida ning inimese immuunsüsteem ei suuda sellele vastu panna, kirjutab The Guardian.