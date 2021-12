LUGEJA KÜSIB: Ma pole nädal aega kusagil käinud, aga nüüd haigestusin pärast saunas käimist. Kust ma selle viiruse sain? 

Vastab Tabasalu perearst Piret Rospu: „Päris iga kord ei saagi haigestumise algpõhjusele jälile. Vastuvõtule on jõudnud nii tavaliste viiruste kui ka koroonaviirusega peresid, kus kõik on kodused, võib-olla isa käib korra nädalas poes, kuid ikka tekivad köha-nohu-palavik või nakatutakse lausa COVIDisse. Kahjuks neid «ma-ei käi-ju-kuskil-koroonahaigeid“ on samuti meile sattunud. Miks see nii täpselt on, ei tea, kuid võimalik, et poes käinud pereliige ise on asümptomaatiline viirusekandja ja teised saavad tema käest nakkuse.