WHO: omikrontüve pärast pole mõtet paanitseda

WHO juhtivteadur dr Soumya Swaminathan

Maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) teatas, et koroonaviiruse omikrontüve on leitud juba 38 riigis, kuid seni pole teatatud ühtegi selle tüvega seotud surmast.