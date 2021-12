VIDEO | Marje Oona: alaealistel pole vajadust tõhustusdoosiks

Dr Marje Oona rääkis immunoprofülaktika ekspertkomisjoni viimasest kohtumisest, kus otsustati soovitada tõhustusdoosi intervalli lühendamise üle. Ühedoosiline Jannseni vaktsiin annab omikroni tüve vastu väga vähest kaitset, mistõttu selle vaktsiini osas on soovitus tõhustusdoosiks kahe kuu möödudes ja tõhustusdoosiks sobivad eelkõige mRna-vaktsiinid Pfizer või Moderna. Kui inimesele need vaktsiinid ei sobi, siis saab tõhustusdoosi teha ka Jannseniga, kuid need on erandlikud korrad. Alla 18aastastel immuunsus püsib päris hästi, neil ei ole praegu vajadust tõhustusdoosi tegemiseks. Praegu on välja kujunenud kolmedoosiline vaktsineerimisskeem ja ekspertkomisjon ei näe, et oleks vaja iga kolme kuu tagant tõhustusdoosi teha. Võimalik, et edaspidi vaktsineeritakse igal sügisel nagu gripi puhul.

Oona selgitas, et ekspertkomisjon nõustab sotsiaalministeeriumit ja haigekassat. Enne epideemiat kohtuti kaks korda aasta, kuid nüüd ollakse operatiivsemad. Komisjon pole Oona hinnangul tõhustusdoosiga seotud soovitustega muu Euroopaga võrreldes viivitanud, Soomest on oldud ajaliselt isegi eespool.

Delfist küsiti, et kui Iisraelis alustatakse neljanda vaktsiinidoosi süstimist, siis kas Eestis piisab ühest tõhustusdoosist. Oona vastas, et tõhustusdoosi saanud inimesed neljandat doosi 2021. aasta detsembris ei vaja. On riskirühmi, kes võivad vajada rohkem kaitset, nemad aga saavad juba esmase vaktsineerimiskuuri käigus kolm doosi.

Postimehest küsiti, kas aastavahetuse kellaajalise piirangu erand võidakse veel üle vaadata. Kiik vastas, et seda reeglit uuesti muuta pole plaanis. Pärast aastavahetust jätkuvad olemasolevad piirangud, kuniks neid ei ole muudetud.

Delfist küsiti, et kui Soome tegi otsuseid reeglite karmistamiseks, mis puudutab piiriületamist, testimist ja muud, siis kas see tuleb arutlusele ka meil valitsuskabinetis. Kiik ütles, et ollakse ühte meelt, et aitab eelkõige vaktsineerimine ja see on tehtud võimalikult lihtsaks. Lisapiiranguid pole praegu välja pakkunud teadusnõukoda ega terviseamet. Paljud juhistest on soovituslikud, aga on mõistlik tulla aastavahetusest läbi võimalikult väheste kontaktidega.