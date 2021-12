KAS OSKAD OLLA SEKSPOSITIIVNE? Loe, miks see on väga oluline igas vanuses!

Foto: Vida Press

Eestis on mitu põlvkonda, kes on saanud tugevalt seksnegatiivset seksuaalharidust, mis on teinud väga suurt kahju. Seksuaalhariduse ekspert Kristina Birk-Vellamaa kirjutab, miks sekspositiivne seksuaalharidus ehk positiivne seksuaalharidus on sama oluline kui matemaatika.