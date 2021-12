DR VASSLJEVI NÕUANNE | Jalg on valus – kust ma saaksin koroona, et pääseda haiglasse ravile?  

Nimelt ta sinder hakkas järsku tugevasti valutama, kui tegin parajasti üht sirutusharjutust jalgadele. Ise kardan, et on mingi veresoone kahjustus, jalg on juba kolm nädalat valus ja paistes. Algul panin viinakompresse, nüüd määrin Fastum geeliga. Hommikuks on küll parem, ka valu on vähem, aga päeva jooksul tuleb kõik paha tagasi. On vasak põlv.