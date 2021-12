Reoveeuuringut hakkab Tartu Ülikooli asemel teostama terviseamet, viirusesisaldus püsib võrdlemisi stabiilne 

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa selgitas, et Tartu Ülikooli eesmärk oli SARS-CoV-2 reoveeseire süsteemi välja töötamine ja meetodi arendamine. „Plaan nägi ette, et väljatöötatud reoveeuuringu osa antakse hiljem üle riiklikule laborile. Nüüd on see hetk kätte jõudnud ja järgmisest aastast viiakse laboriuuringud läbi terviseameti Nakkushaiguste Laboris,“ lisas ta. Standardiseeritud metoodikal põhinevad rutiinsed regulaarsed seired ei ole üldjuhul teadusasutuse tegevuse eesmärk ning riiklikul tasemel seiret korraldab riik. “Seepärast toodi reovee seire terviseameti koordineerimise alla,“ rääkis Jõemaa.

Uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson tõdes, et viimased päevad on toonud mujal maailmas uusi nakatunute arvu rekordeid, kuid Eestis püsib olukord veel rahulik. „Meil on märgata viirusekoguse kerget kasvu. Samuti on viimase paari nädala jooksul tulnud järjest juurde linnu, kus omikrontüvi on kohal. Seni pole see tüvi aga veel massiliselt levima pääsenud. Siiski on see ilmselt vaid aja küsimus, mistõttu tasuks aastavahetuse tähistamisel järgida ettevaatusabinõusid ning eelistada rahvarohketele siseruumiüritustele kohtumisi vabas õhus ja väiksemates seltskondades,“ rääkis Tenson.