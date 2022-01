ARST RÄNGAST KOROONAST: on juhtumeid, kus inimese viimasteks sõnadeks on jäänud kahetsus, et vaktsiin jäi tegemata

Soomes lööb koroonasse nakatumiste arv rekordeid. Lõuna-Savo maakonna arst Santeri Seppälä pole kohanud ühtegi koroonahaiget, kes oleks öelnud – küll on tore, et ma ei lasknud ennast vaktsineerida ja jäin haigeks. Küll aga on ta näinud viimse hetke kahetsust, et kaitsesüst on jäänud tegemata, kirjutab Yle.