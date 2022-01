APPI, MU PEENIS TÕMBUS KOKKU! Mees paranes koroonast, aga nüüd on tema elund hulga väiksem. „Enne oli ikka üle keskmise." 

Kas oled kuulnud sellisest nähtusest nagu koroonapeenis? Selgub, et see on tõesti olemas! USA mees kurdab, et kaotas peenise pikkusest ligi neli sentimeetrit, kuna koroona põdemine tekitas tõsiseid veresoontekahjustusi. Õnnetu ohvri arstid ütlesid, et see seisund on pöördumatu.