DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kui maos on polüübid, siis millal tuleb neid lõigata? 

Seda peaks ütlema spetsialist, kes diagnoosi pani – gastroenteroloog ilmselt. Polüübid on healoomulised kasvajad, mõni üksik väike polüüp ei tee üldse häda ja põhimõtteliselt võikski ta rahule jätta, aga et siiski harva esineb ka juhtumeid, kus healoomuline kasvaja muutub pahaloomuliseks, siis igaks juhuks oleks mõtet kord aasta või kahe järel ta uuesti üle vaadata, kindlasti on seda ka arst maininud.