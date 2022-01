Sule: kui omikron areneb kergemaks viirustüveks, siis kollektiivne läbipõdemine võibki lahendus olla  

„Kõige suurem risk on nüüd selles, et kui see haigus levib nii meeletult, siis ta jõuab igale poole. Ja ta hakkab mõjutama mitte ainult tervishoiusektorit, vaid ka tööjõuturgu. Kui inimesed on haiged ja kui meil töötajaid ei ole, siis on keeruline toimetada,“ nentis ta. „Praegu me näeme, et selle laine levik hakkab esimeses vaates rohkem tabama perearstikeskusi ja ka kiirabi ja muid esmatasandi tegutsejaid.“