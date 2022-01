Punab: koroonapassist tuleks loobuda, see ei kaitse ei inimest ennast ega kaaskodanikke 

„Haigestumise korral tuleb jääda koju kuni haigusnähtude taandumiseni nii töölt kui ka koolist sõltumata, kas haigestumise taga on gripi, koroona või miski muu viirus. Koroonaviiruse PCR testimise riikliku meetmena võiks säilitada vaid vanuse ja kaasuvate haiguste alusel selgelt defineeritud riskirühmale, kus positiivse leiu puhul tasuks ja siis ka tuleks kasutada olemasolevaid väga tõhusaid koroonaviiruse-spetsiifilisi ravimeid. Mitteriskirühm, kelle testimise motiiviks on rahvusvaheliselt kehtiva tõendi saamine, võiksid testi teha ise selle eest makstes,“ kirjutab Punab ühismeedias sellest, kuidas tema arusaama järgi tuleks koroonakriisis edasi minna.

Vabanenud finantsvahendid, mida on Punabi sõnul üle 50 miljoni euro aasta kohta, tuleks suunata tervishoiusüsteemi tugevdamiseks. „Meil on eelmistest aastatest ravimata tuhanded haigusjuhud. Eelmise aasta liigsuremus oli suurel määral ilmselt just selle inimeste grupiga seotud,“ sõnab ta.