NÄRVID ON PINGUL? Psühholoog selgitab, mis vahe on tavalisel pabistamisel ja ärevushäirel 

Kui vaatame televiisorist muret tekitavaid uudiseid või kohtume vana kallimaga, on ärevuse tundmine loomulik. Lähtuvalt sündmusest saame selle ärevuse jagada nii positiivseks kui ka negatiivseks tundeks. Pärast olulist sündmust tunneme pingelangust ning ärevus ongi haihtunud. See on loomulik emotsionaalne reageering, millega närvisüsteem saadab meile sõnumeid. Kui me ei tunneks ärevaid emotsioone, siis võiksime küsida hoopis vastupidi: kas meie vaimse tervisega on midagi juhtunud, et me ei suuda tunda emotsioone?