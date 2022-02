OI, SÕRMED ON TÄITSA VALGED! Viis põhjust, miks need külmetavad kogu aeg

Foto: Istockphoto

Oi, vaata oma sõrmi, need on otstest täiesti valged! Miks su näpud punetavad? Selliste ütlustega usutlevad osavõtlikud inimesed oma kaasteelist. Ah, see on mul juba ammu, ega see eriti ei sega, vastab asjaosaline.