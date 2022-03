ETTEVAATUST, NISU! Sellest valmistatud tooted on isuäratavad, kuid liialdamine kergitab kaalu ja paneb meeleolu kõikuma

Foto: Vida Press

Nisujahu on enim kasutatav jahu. Sellest valmistatud saiakesed ja koogid on küll väga isuäratavad, aga tervisele need head ei tee. Nisujahutoodetega liialdamine tõstab veresuhkru taset ning võib põhjustada kaalutõusu, meeleolu kõikumist ja migreenihooge. Gluteenitalumatuse korral tuleb nisujahu vältida.