Analüüs: vaktsineerimata inimesed satuvad haiglasse kuni kümme korda rohkem 

Koroonaviirusega nakatumine on hetkel langustrendis, kuid vanemaealiste haigestumine püsib samal tasemel. Ehkki koroonaga haigestumine on suurem nooremas populatsioonis, on vaktsineerimise mõju nakatumise vähendamisele suurem just vanemate inimeste seas. „Kui me vaatame andmeid alates vaktsineerimise algusest, haigestuvad 12-17 aastaste vanusegruppi kuuluvad vaktsineeritud inimesed rohkem kui kaks korda harvemini kui samas vanuses vaktsineerimata inimesed. Vanusegrupis 65-74 haigestuvad vaktsineeritud inimesed kolm korda harvem kui need, kes ennast vaktsineerinud ei ole,“ rääkis haigekassa analüütika osakonna juhataja dr. Kadri Haller-Kikkatalo.