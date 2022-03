ESIMENE MÄRK ON SELJAVALU: see haruldane kasvaja avastatakse Eestis igal aastal üle sajal inimesel 

„Esimene sümptom on tavaliselt seljavalu ja kuna seljavalud on väga levinud, ei pöördu inimesed alati kohe arsti juurde ning täpse diagnoosini jõudmine võtab aega,“ ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla hematoloog-ülemarst-keskuse juhataja dr Mariken Ross, kes on hulgimüeloomi patsientidega tegelenud kümme aastat.