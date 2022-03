LUGEJA KÜSIB | Kas tohin töötada ka haiguslehel olles, kui tervis lubab mõnd lihtsamat tööülesannet kodus arvuti taga teha? 

Kui töötaja teeb töövõimetuslehe ajal tööd, pole Eesti haigekassal õigust talle haigushüvitist maksta, samuti pole haigushüvitist kohustus maksta tööandjal. Lisaks ütleb seadus, et kui töötaja eirab arsti määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi, mille tõttu on tervenemine takistatud, ei ole tal õigust haigekassa makstavale töövõimetushüvitisele. Samuti tasub silmas pidada, et seaduse kohaselt ei ole töötajal õigust haigekassapoolsele töövõimetushüvitisele, kui ta teenib haiguslehe ajal töötasu.