HAIGED ON SUURES OHUS: Ukraina diabeetikuid ähvardab elutähtsa ravimi puudus 

Ukraina diabeediliidu juhi sõnul piisab riigis insuliinivarusid kolmeks kuuks, kuid on suur probleem, kuidas toimetada ravim inimesteni, kes seda vajavad. Diabeediliidu juht ütles CNNile, et riigis on piisavalt insuliini ja palju humanitaarabi ning seda tuuakse aina juurde, kuid väga suur mure on logistikaga.