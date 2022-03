JUUKSED ON VÄGA LAHTI? Ehmatavad põhjused, miks isegi naistel võib tekkida kiilaspäisus 

Will Smithi kaunis abikaasa Jada Pinkett Smith on meenutanud, et see oli kohutav hetk, kui ta märkas esimest korda, et pihku jäi peotäis juukseid, kirjutab Huffington Post. Algul üritas ta varjata juukseprobleemi, kandes turbaneid ja lõigates juuksed lühikeseks. Nüüdseks on ta oma seisundiga leppinud ja raseerib pea paljaks.