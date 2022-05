IGA HAIGUST EI SAA VEEL RAVIDA: miks uute ravimite arendamine võtab niivõrd kaua aega?

Ühe maailma suurima ravimifirma Bristol Myers Squibb asepresident Robert Plenge on tabavalt öelnud, et uute ravimite edukaks väljatöötamiseks on vaja kolme m-i. Esiteks peame aru saama mehhanismist, kuidas mõni geen või sellest tehtav valk konkreetset haigust mõjutab. Juba enne Covid-19 puhangut oli viroloogidele selge, et koroonaviirused kasutavad inimese rakkudesse sisenemiseks ogavalku ja võimalik vaktsiin peaks just seda sihtima.