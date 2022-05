KAS PEAKSIME TUNDMA MURET? Nüüd on teada, kuidas ahvirõuged võisid jõuda Soome

Peetakse võimalikuks, et täiskasvanud mehel tuvastatud ahvirõugetele viitav orthopox-viirus on pärit samast allikast kui teisedki juhtumid, millest on viimastel päevadel teada antud. HUSi andmetel nakatus patsient Euroopa-reisil. Soomes tuvastatud ahvirõuged on tõenäoliset pärit samast nn supernakkusahelast.