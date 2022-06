MAKSAHAIGUSED KULGEVAD VARJATULT! Arst: „Need ei anna enamasti tunda, sest maks ei valuta.“

Arsti kinnitusel on maks tohutu reserviga organ. Isegi siis, kui inimesel eemaldada pool maksa, normaliseeruvad selle mõõtmed aasta jooksul tänu maksarakkude intensiivsele paljunemisele. Kuid tähtsa organi taastumisvõime pole siiski lõputu. „Tsirroosi staadiumis, kui maksarakud on suures osas asendunud sidekoega, on reservid ammendatud,“ selgitab gastroenteroloog Triin Remmel.