Kas rohkete sünnimärkidega inimene võib üldse päevitada? Nahaarst selgitab, kuidas turvaliselt päikest võtta

Põhjamaades on päike alati oodatud külaline. Päikest seostatakse emotsionaalse heaoluga, see on hea D-vitamiini allikas ning annab ilusa jume. Päevitamisega kaasneb aga rohkelt müüte. Niine Nahakliiniku dermatoveneroloog Ulvi Loite selgitab, mis vastab tõele, aga mis on väär.