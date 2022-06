NAUDINGUTE UUS TASE? Seda tüüpi seksilelu peaks mõjuma energeetiliselt, kuid võib panna tupes hoopis bakterid vohama!

Sa tead ilmselt vähemalt üht inimest, kes hoiab öökapil tervendavat kristalli, et negatiivset energiat eemal hoida. Võib-olla on mõni kivike sul endalgi? Kuid üha rohkematel inimestel on öökapikeses midagi hoopis põnevamat – kristallist dildo. Aga kas oled kindel, et seda on ohutu tuppe panna?