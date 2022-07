ETTEVAATUST, PÄHKLID! Mõnele inimesele võivad need olla suisa eluohtlikud

Väiksest kogusest pähklitest päevas piisab südame-veresoonkonna haiguste ennetamiseks, tervise tugevdamiseks ja diabeedi kulu kergendamiseks, aga kõigile need siiski ei sobi. Pähkleid peaks vältima need, kes on õietolmu suhtes ülitundlikud, sest sellega kaasneb tihti pähkliallergia.