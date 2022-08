PINGED JA RASKUSED? Kust saada kiirelt abi vaimse tervise murede korral?

Kuna psühholoogide ja psühhiaatrite juurde on järjekorrad üle kahe kuu pikad, siis kiireloomulise mure korral saab helistada vaimse tervise tugiliinil 660 4500 (avatud kella 10—24), millel nõustamine on tasuta. „Abi võivad küsida kõik, kellel on elus pingeid või raskusi ja kes tunnevad vajadust sellest kellegagi rääkida. Meie nõustajad kuulavad, annavad nõu ja suunavad vajadusel sobiva spetsialisti — psühholoogi, hingehoidja, pereterapeudi, psühhiaatri, perearsti vms nõustamisele,“ selgitab sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonispetsialist Kristiina Tilk.