Eestisse jõudis 1400 doosi ahvirõugete vaktsiini

Terviseameti laost jagatakse 800 vaktsiinidoosi haiglatele, kus on tagatud säilitamistingimused -20 °C +/-5 °C kraadi juures. 600 doosi jäävad terviseameti lattu ning väljastatakse vastavalt vajadusele. „Eesti jaoks on ahvirõugete vaktsiini saabumine hea uudis, sest valdav enamus alla 40-aastastest inimestest Eestis ei oma immuunkaitset rõugete vastu. Vaktsineerimine aitab piirata haiguse edasist levikut ja kaitsta kõige haavatavamaid riskirühmi,“ ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

„Euroopas on ligemale 17 000 haigusjuhtumit ja see arv kasvab jätkuvalt. Euroopa peab oma kodanike kaitsmiseks tõhustama meetmeid ahvirõugete vastu ning esimesed meetmed Euroopa Liidu tasandil on olnud kiired – Euroopa Komisjoni tervisevalmiduse ja reageerimise amet (HERA) ostis kõikidele liikmesriikidele kokku üle 160 000 vaktsiinidoosi, seda esmakordselt Euroopa Liidu eelarve abil,“ ütles Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides.