RIND EI ARENE! Neiu ahastab: „Mees ütles, et ma ei eruta teda enam, kuna mul ei ole ideaalset büsti!“

EI ARENE KORRALIKULT: Tubulaarsed või torukujulised rinnad on kaasasündinud kõrvalekalde tagajärg, mis võib esineda nii meestel kui naistel ühel või mõlemal rinnal. Puberteedieas on rindade areng pidurdunud ning need ei arene normaalselt ja täielikult.