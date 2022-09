ÄRA KORJA HAIGUSI ÜLES! Need on põhilised asjad, mis teevad su tõbedele hulga vastuvõtlikumaks

Unepuudus

Kui sa ei maga piisavalt, korjad suurema tõenäosusega üles mõne viiruse või bakteri ning ka haigustest paranemine võib võtta kauem aega. Selle põhjuseks on asjaolu, et su keha ei suuda toota nii palju infektsioonide vastu võitlevaid aineid, mis aitavad haiguste eest kaitsta.



Ärevus ja stress

Stress ja muretsemine pole just parimad haiguste vastu võitlejad. Ainuüksi ärevad mõtted võivad immuunsust nõrgendada. Pikaajaline stress võtab tervisest veelgi suurema lõivu ja muudab inimese vastuvõtlikumaks gripi-, herpese- ja teistele viirustele. Räägi arsti või nõustajaga, kui su stress ja ärevus hakkavad juba argielu segama ja vajaksid abi.



Madal D-vitamiini tase

Võib-olla oled kuulnud, et seda vitamiini on vaja tugevate luude tarbeks, kuid D-vitamiin aitab tugevdada ka immuunsüsteemi. D-vitamiini leidub munades, rasvases kalas ja sellega rikastatud toitudes, näiteks piimas ja teraviljades. Oluline D-vitamiini allikas on päikesevalgus. Suvel piisab isegi, kui päike paistab paar-kolm korda nädalas 15 minutit kätele või näole, kuid muul ajal soovitatakse D-vitamiini juurde võtta.



Mõned ravimid

Immuunsust võivad nõrgendada teatud ravimid, mida kasutatakse näiteks allergia, artriidi, luupuse, põletikulise soolehaiguse, vähi jt haiguste raviks. Samuti nõrgendavad immuunsust ravimid, mida peavad kasutama inimesed, kellele on siirdatud organ. Kui pead võtma ravimeid, pea nõu arstiga, kuidas need võivad su immuunsust mõjutada.



Vähene puu- ja köögiviljade söömine

Need toidud aitavad kehal toota teatud aineid, mida on vaja infektsioonide vastu võitlemiseks. Värsked köögiviljad, pähklid ja seemned sisaldavad palju tsinki, beetakaroteeni, A-, C- ja E-vitamiini ning teisi kehale vajalikke toitaineid. Taimsetes toitudes on ka palju kiudaineid, mis aitab vähendada keha rasvaprotsenti ­ – ka see mõjub immuunsusele hästi.



Liiga rasvane menüü



Aja jooksul võib kõrge rasvasisaldusega menüü häirida soolestikus olevate bakterite tasakaalu, mis võib rikkuda ka immuunsust. Eelista väikese rasvasisaldusega piimatooteid, millele pole lisatud suhkrut, samuti lahjasid valke, näiteks kalkuni. ja kanaliha. Rasvumine teeb inimese vastuvõtlikumaks mitmetele haigustele.



Liiga vähe aega õues

Päikesevalgus ergutab immuunsüsteemis teatud rakke, mis aitavad võidelda infektsioonidega, kuid väljas olemisel on teisigi plusse. Arvatakse, et paljud metsas kasvavad taimed toodavad aineid, mis sisse hingates tugevdavad immuunsust.