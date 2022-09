KÕHKLED, KAS MINNA VAKTSINEERIMA? ARST: nende krooniliste haigustega inimestele on koroona põdemine eriti ohtlik

Meil on jätkuvalt väga palju riskigruppi kuuluvaid inimesi, kellel on tegemata kolmas koroonavaktsiini süst, rääkimata neljandast. Kas koroona vastu vaktsineerimine on riskirühma kuuluvatele inimestele kuidagi ohtlik? „COVID-i läbipõdemine on kindlasti ohtlikum kui vaktsiinisüst,“ kinnitab perearst Maire Suurkivi.