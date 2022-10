LIIGA PALJU TABLETTE! „Arst imestas, kui palju ravimeid oli mulle välja kirjutatud!“

Marikal on krooniline neuroloogiline autoimmuunhaigus ja diabeet, mida hoiti kontrolli all vaid tablettidega. „Tasapisi tõusis ka kaal ja kui see oli juba üle 100 kilo, tekkisid uued mured seoses rasvumisega,“ meenutab ta. Kui süda hakkas kloppima, diagnoositi isheemiatõbi, ka liigesehaigus oli tingitud ülekaalust.