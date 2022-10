SILMALAUD TÕMBLEVAD? Viis põhjust, mis võib selle taga peituda

Väikseimgi mure silmadega võib olla suure meelehärmi põhjus. Üheks selliseks vaevuseks on tahtmatu silmalaugude tõmblus. Vaevab tunne, nagu kisuksid laud tahtmatult kokku, väriseksid või on takistatud normaalne vaateväli. Sageli kaasneb ärevus, et kindlasti ka teised näevad silmade tõmblust.