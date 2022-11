PRAEGU HÄDAVAJALIK! C-vitamiin ja teised immuunsüsteemi tugevdajad

Immuunsüsteem on inimese kaitsesüsteem, mis võitleb organismi sattunud haigusetekitajate ja võõrvalkudega. Immuunsust saab jagada kaheks tüübiks. Kaasasündinud immuunsus on see, mis elu jooksul ei muutu ning mis toimib nakkuse ajal kiiresti. Omandatud immuunsus kujuneb aga elu jooksul, näiteks pärast vaktsineerimist või teatud haiguse läbipõdemist.