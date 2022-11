SUUR TEST! Milline hambaniit teeb oma tööd kõige tõhusamalt?

Kliinik 32 igemeravispetsialisti doktor Inga Rahuoja sõnul seisneb hambaniidi põhiline mõju hammastele puhastavas ja seeläbi ka valgendavas toimes.

Niite on väga erinevaid. „Need võivad sisaldada näiteks fluoriidi, mis tugevdab emaili. Või siis ksülitooli, millel on kaariesevastane toime. Samas võib hambaniit sisaldada ka kloorheksidiini, millel on mikroobide kasvu pärssiv toime igemeprobleemidega patsientidele,“ selgitab dr Rahuoja. „Mõned hambaniidid on piparmündi-, mentoolimaitselised või isegi kadakaekstraktiga. Tõsi, maitsed on pigem hea tunde loomiseks.“