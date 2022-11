DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas see on mingi raske tõbi, kui silmaalused on pikemat aega sinised?

No kui arst haigust ei leidnud, ju seda siis polegi. Põhjus võib olla väsimuses, värske õhu puuduses, stressis. Või on tekkinud paha harjumus tavalisest rohkem aega veeta teleri ees ja arvuti taga. Kusjuures mitte niivõrd televiisor, kui just arvutikuvar väsitab silmi.