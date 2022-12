MENOPAUS RIKUB MÄLU? Proovi neid nippe, et see püsiks paremas vormis

Olenemata sellest, kas sul on perimenopaus või oled juba menopausis, võid tunda, et mälu pole enam see, mis oli enne. Mäluhäired on üks sagedasemaid muresid, mille üle naised selles eluetapis kurdavad, kirjutab Everydayhealth. Mõtlemine ja mälu pole justkui endised ja jaksu on vähem. Õpitu ei taha meeles püsida ja raske on keskenduda. Ka nimed ei jää meelde ja sageli ununeb, mille järgi sa teise tuppa läksid.