MINE JULGELT KONTROLLI! Günekoloog: naised, kes pole kaua arsti juures käinud, tunnevad pärast sõeluuringut suurt kergendust

Riiklikud sõeluuringud täidavad oma eesmärki vaid siis, kui uuringutes osaleb üle 70% sihtrühmast. Eesti statistika näitab, et soovitud tasemeni jõudmiseks tuleb palju pingutada. Sel aastal on rinnavähi sõeluuringul osalenud 56%, jämesoolevähi sõeluuringul 44% ning emakakaelavähi sõeluuringul vaid 39% kutsututest. Viimase kahe vähiliigi sõeluuringutel osalemine on võrreldes varasemate aastatega isegi langenud, mille põhjuseks on osaliselt koroonapandeemia.