Palun aita Nora-Lisal hingata! Tüdruk vajab raske haigusega võitlemiseks ülikallist ravimit

11-aastasel Nora-Liisal diagnoositi raske pärilik haigus kuus aastat tagasi. Ema Eneli ütleb, et ehkki arstid kahtlustasid tsüstilist fibroosi, oli šokk teada saades ikkagi suur:„Mäletan, kui alguses Tartusse sõitsime, saatekiri käes. Seal oli kaks diagnoosikahtlust, tsüstiline fibroos ja krooniline bronhiit. Nagu tänapäeval kohane, võtsin appi Google, et uurida, mida need haigused endast kujutavad. Esimesena otsisin tsüstilist fibroosi ja kohe lõi ette artikli, et tsüstiline fibroos on eluiga lühendav haigus ja haiguse põdeja keskmine eluiga on kõigest 16 aastat. Silmad läksid selle peale ikka märjaks ja kogu ülejäänud sõidu hoidsin sõrmi ristis ja lootsin, et tal oleks krooniline bronhiit, et ega see ei saa ikka hullem olla kui tsüstiline fibroos, mille puhul ei teagi, kui kauaks mul seda last üldse on. Kuid läks teisiti…“