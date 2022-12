LAPSEL ON DIABEET? Teda pole vaja karta, kuid ümbritsevad inimesed peaksid teadma neid olulisi asju

Ühingu andmetel on Eestis umbes 800 alla 18aastast diabeeti põdevat last-noort. Neist umbes kaks kolmandikku on koolieas. „Diabeet pole põhjus jääda kõrvale aktiivsest õppetööst ja sõpradega suhtlemisest. Mul on väga hea meel, et koolidirektorid pöörduvad ise meie ühingu poole ja kutsuvad külla oma personali koolitama,” rõhutab Multram.